13 de agosto de 2025
Universo POP
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso

Casos de transporte ilegal de espécies e artesanatos ambientais são investigados pelo MP no Acre

O Núcleo de Apoio Técnico do MPAC foi acionado para emitir laudo e calcular o valor do dano ambiental

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, instaurou dois procedimentos para apurar possíveis crimes ambientais relacionados ao transporte de produtos da fauna e flora sem autorização.

O MP segue investigando os casos/Foto: Reprodução

Um dos casos envolve o envio, por serviço postal, de quatro produtos da fauna silvestre sem licença ambiental. O material teria sido despachado de uma propriedade na Estrada do Amapá, em Rio Branco, por um morador. A conduta pode configurar crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998). A Promotoria requisitou relatório de fiscalização para aprofundar as investigações e reunir provas que possam embasar eventual responsabilização.

O segundo caso foi informado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e diz respeito à apreensão, no Centro de Distribuição dos Correios de Rio Branco, de uma encomenda contendo cinco porções de cinzas de casca de árvores e folhas medicinais, quatro artesanatos de bambu, um cordão de sementes, um chá de folha natural, um porta-perfume de bambu, uma pulseira indígena de miçangas e um cipó ornamental, sem a devida licença ambiental.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC foi acionado para emitir laudo e calcular o valor do dano ambiental, subsidiando medidas administrativas e judiciais. As investigações também buscam identificar os responsáveis e avaliar providências para a reparação de eventuais danos ao meio ambiente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.