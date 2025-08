Caspa pode esconder consequências mais graves, diz dermato

Durante o inverno, aumentam muito os casos de dermatoses, como a dermatite atópica. Isso porque o clima frio contribui para o ressecamento da pele, que tem a ver com muitas delas. E, como muitos sabem, outra condição que aparece muito nesse período é a dermatite seborreica, a famosa caspa.

Ela é uma dermatite que geralmente ocorre no couro cabeludo e, segundo a dermatologista Paula Rodrigues, do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), pode também surgir em outras áreas do rosto, como a região da barba e das sobrancelhas. Os principais sintomas são descamação e vermelhidão.

Será que é só caspa?

Paula tranquiliza sobre a caspa, explicando que ela não costuma ter complicações de maior gravidade, apenas as estéticas. “Não há risco de acarretar um agravamento do quadro, é mais esse desconforto visual”, afirma. Entretanto, a condição pode ser confundida com condições mais graves. Veja:

Dermatite atópica

É uma condição hereditária e bastante sintomática. Causa muita coceira, podendo machucar e infeccionar, levando a consequências mais graves dependendo da intensidade.

Dermatite asteatósica

A dermatite asteatósica não é hereditária como a dermatite atópica, mas apresenta sintomas semelhantes e que também são agravados no inverno. Tem maior incidência nas pessoas idosas, que com o passar dos anos perdem líquido e possuem a pele mais ressecada.

