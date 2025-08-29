Cátia Fonseca deixa Dança dos Famosos após lesão em ensaio

A fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, teve um desfecho difícil para Cátia Fonseca. A apresentadora sofreu uma luxação abaixo do seio esquerdo durante os ensaios e precisou adaptar sua coreografia para aliviar o impacto da lesão.
Apesar dos esforços, ela acabou eliminada do quadro. A gravação foi realizada nessa quinta-feira (18/8) e será exibida no próximo domingo.
Segundo o colunista do Uol, Lucas Pasin, comentarista do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, a lesão provocou dores intensas e até dificuldades na respiração. A produção orientou Cátia a reduzir o ritmo dos treinos e descansar mais, mas a apresentadora manteve a rotina intensa por medo de ser eliminada.
A Globo, no entanto, afirmou que não confirma a contusão e garante que a apresentadora participou normalmente do programa.
No dia da gravação, Cátia improvisou algumas partes da coreografia, incluindo o giro final, para se adequar à limitação causada pela luxação. Mesmo com a adaptação, sua performance não foi suficiente para seguir na competição.
Além de Cátia, a repescagem contou com Allan Souza Lima, Richarlyson, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira.