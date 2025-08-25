Cauã Reymond teve piriri antes de falar sobre Vale Tudo no Domingão

Cauã Reymond passou mal antes de participar do Domingão do Huck deste domingo (24/8). O ator contou que teve “piriri”, também conhecido como dor de barriga.

“Me deram remédio, estava com piriri”, contou. Cauã esteve no programa integrando o júri do Dança dos Famosos. Ele também falou sobre a novela Vale Tudo. Na trama, ele faz o papel de César.

Pausa na carreira

Cauã Reymond está vivendo um dos momentos mais intensos da carreira com o remake de Vale Tudo, mas já pensa em dar um passo atrás.

Na última semana, o ator de 45 anos revelou no Lady Night, de Tata Werneck, que pretende se afastar das novelas após o término da trama, na qual contracena com Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima.

Leia também

O motivo, segundo ele, é a necessidade de descansar sua imagem após mergulhar na história escrita por Manuela Dias. Na novela, Cauã interpreta César Ribeiro, um modelo ambicioso que não mede esforços para alcançar seus objetivos.