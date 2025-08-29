CBB confirma presença da Seleção Brasileira no jogo NBA2K26

Chegou o fim da espera. Nesta sexta-feira (29/8) a a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a presença da Seleção Brasileira no NBA2K26, um dos principais jogos eletrônicos basquete. Com a novidades, os usuários poderão utilizar os jogadores brasileiros em suas partidas e no modo carreira disponível.

A data de lançamento do jogo está prevista para setembro. Inicialmente, o acordo entre CBB e 2K conta apena com atletas da NBA, como Gui Santos, atualmente no Golden Staten Warriors. Apesar disso, o jogador poderá editar e criar atletas de outras épocas no jogo digital. A iniciativa faz parte de um processo de internacionalização da marca e da valorização da Seleção Brasileira em diferentes meios.

O Secretário Geral da CBB, Carlos Fontenelle, ressaltou a magnitude desse acordo, podendo levar a CBB a outros países e possibilidades. “Quero parabenizar a FIBA pelo projeto incrível, que a CBB sempre fez parte e acreditou. Participamos de todos os torneios de eFIBA e estar no game em 2026 é sensacional para nossa marca”, afirmou o dirigente.

O jogo será disponibilizado para Playstation 5, PC e Xbox Series X-S.