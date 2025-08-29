CBB confirma presença da Seleção Brasileira no NBA2K26

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, nesta sexta-feira (29/8), a presença da Seleção Brasileira no NBA2K26, um dos principais jogos digitais de basquete do mundo. A novidade permitirá que os usuários utilizem os jogadores brasileiros em partidas rápidas e no modo carreira.

O game tem lançamento previsto para setembro. Inicialmente, o acordo entre a CBB e a 2K contempla atletas brasileiros que atuam na NBA, como Gui Santos, do Golden State Warriors. No entanto, os usuários poderão editar e criar jogadores de outras épocas para compor seus elencos.

Segundo a CBB, a parceria faz parte de uma estratégia de internacionalização da marca e valorização da Seleção Brasileira em diferentes plataformas.

O secretário-geral da entidade, Carlos Fontenelle, celebrou o feito:

“Quero parabenizar a FIBA pelo projeto incrível, do qual a CBB sempre fez parte e acreditou. Participamos de todos os torneios de eFIBA e estar no game em 2026 é sensacional para nossa marca”.

Com a presença oficial no NBA2K26, o basquete brasileiro ganha maior visibilidade internacional e aproxima a seleção dos fãs de esportes eletrônicos.

