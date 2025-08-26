26/08/2025
CBF anuncia amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Veja datas

A Seleção Brasileira encerra a participação nas Eliminatórias após partidas contra o Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente. Por isso, a Canarinha começa a saga de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, disputada entre 11 de junho a 19 de julho.

A CBF anunciou, nesta terça-feira (26/8), amistosos contra Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, às 8h (de Brasília), em Seul, e diante do Japão, em 14 do mesmo mês, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, destacou que as partidas fazem parte do planejamento da Amarelinha de se deparar com diversos estilos de jogo antes do Mundial de Estados Unidos, México e Canadá.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, explicou.

