20/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
cbf-anuncia-datas-e-horarios-da-final-do-brasileiro-feminino-a2


Logo Agência Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou as datas e horários dos jogos da decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino entre Botafogo e Santos, que contarão com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Notícias relacionadas:

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.