Ceilândia receberá importante competição do futebol de base feminino

Escrito por Metrópoles
A região de Ceilândia receberá uma importante competição de futebol feminino de base. Batizado de Copa DF, o torneio tem como objetivo de promover e integrar estudantes das escolas públicas. A competição será lançada na próxima segunda-feira (18/8), no CEF 14. A competição acontece oficialmente no dia 16 de novembro, durante todo o dia, no estádio Abadião.

O campeonato contará com quatro Centros de Ensino Fundamental: CEF 33, CEF 14, CEF 13 e CEF 18.

Os dias entre o lançamento e a disputa do certame servirão de preparação para as equipes. A organização do campeonato que irá ceder material de treino completo, além de custear professores especializados para os treinamentos. As atletas receberão ainda uniforme e chuteiras.

Andreá Pontes, diretora executiva da competição, falou sobre a importância dos jogos. “O torneio se destaca por ser um evento que valoriza o esporte como ferramenta de transformação social, e incentiva cada vez mais a participação das mulheres no futebol e na vida comunitária”, afirmou.

O evento será totalmente gratuito para quem quiser assistir aos jogos. Além das partidas, serão realizadas palestras voltadas para as atletas.

