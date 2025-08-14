Celso Portiolli cita “decisões importantes” ao falar sobre carreira

O apresentador Celso Portiolli, de 58 anos, usou as redes sociais para celebrar os mais de 40 anos de carreira. O famoso, que está no comando do Domingo Legal, do SBT, há 16 anos, disse que já viveu muitas histórias mas que ainda tem “muitos sonhos” a realizar. Ele ainda deixou os seguidores curiosos ao fazer um pedido especial.

“Vou precisar de vocês”

“Agosto marca meus 41 anos de carreira”, escreveu Celso Portiolli em seu perfil no X, antigo Twitter. “Comecei lá no rádio, vivi tantas histórias, e ainda carrego muitos sonhos comigo. É incrível como as decisões importantes nunca acabam, né? Pois é… vou precisar de vocês”, afirmou o apresentador do SBT.

Nos comentários, fãs e seguidores parabenizaram o artista. “Parabéns Celso!! Você é merecedor. Competente, carismático e acima de tudo, humilde. Que venham mais 40 e tantos”, disse Rosângela Ferreira. “A vida é um grande jogo de xadrez. Cada passo tem que ser meticulosamente planejado. Você é o rei. Mas o rei não faz nada sozinho”, analisou Vitor Mori.

Celso Portiolli no Domingo Legal

Após críticas, Celso Portiolli explica por que imitou vídeo de Eliana

Celso Portiolli nega alfinetada em Eliana após web detonar seu vídeo

João Silva e Celso Portiolli

Carreira

Celso Portiolli começou a carreira como radialista aos 17 anos, passando por emissoras do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ele chegou ao SBT em 1993, escrevendo e atuando em pegadinhas para o programa Topa Tudo Por Dinheiro, comandado por Silvio Santos.

Três anos depois, em 1996, ele substituiu Angélica no comando do Passa ou Repassa quando a apresentadora trocou o SBT pela TV Globo. Ele também passou por atrações como Curtindo uma Viagem, Sessão Premiada, Tempo de Alegria e Xaveco até assumir o Domingo Legal em 2009, substituindo Gugu Liberato.

No ano passado, com a saída de Eliana do SBT, o Domingo Legal incorporou diversos quadros que eram da atração da loira e passou a ficar sete horas no ar. A movimentação, porém, deu bons resultados e a atração de Celso Portiolli incomoda a Globo na audiência com frequência.