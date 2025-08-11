Cena de filme: Jovem foge pelado para não ser morto pelo ex da “ficante”

Um jovem de 25 anos passou por uma situação inusitada e perigosa na manhã deste domingo (10/8), em Naviraí, Mato Grosso. Ele precisou fugir completamente nu e se esconder no telhado de uma casa para não ser morto pelo ex-namorado da mulher com quem estava.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que foi para a casa da mulher na noite de sábado (9/8). Na manhã seguinte, o ex dela invadiu o quarto e o agrediu com capacetadas e facadas, o que o fez fugir sem roupa pela rua.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.