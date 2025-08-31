CEO que tomou boné de criança em jogo se manifesta: “A vida é assim”

O CEO Piotr Szczerek, empresário polonês que viralizou nas redes sociais após tomar o boné que o tenista Kamil Majchrzak havia dado a um fã mirim, se pronunciou pela primeira vez após ser duramente criticado pela atitude. O caso ocorreu durante o US Open.

Segundo o Yahoo Entertainment, o executivo tentou justificar o episódio em um comunicado. Sem pedir desculpas, o CEO reafirmou a decisão de ficar com o presente.

“Sim, eu peguei. Fiz isso com pressa. Mas a vida é assim: primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Eu entendo que algumas pessoas possam não gostar, mas, por favor, não transformemos isso em um escândalo global por causa de um boné. Se você tivesse sido mais rápido, ele seria seu”, declarou o polonês.

Ainda de acordo com o portal, o empresário chegou a ameaçar processar internautas que o insultassem nas redes sociais: “Lembrem-se de que insultar uma figura pública pode gerar responsabilidade legal.”

A postura, no entanto, só aumentou a indignação. Usuários das redes sociais voltaram a criticá-lo com palavras como “idiota” e “covarde”, afirmando que ele envergonhou a empresa onde trabalha. “Só um idiota covarde arrancaria um boné das mãos de uma criança”, resumiu um internauta.

Final feliz para o fã mirim

Apesar da frustração inicial, a repercussão teve um desfecho positivo para o garoto, identificado como Brock.

O próprio Kamil Majchrzak fez questão de reparar o gesto. “Depois da partida, não percebi que meu boné não havia chegado ao menino”, explicou o tenista nas redes sociais. Veja aqui.

Ele pediu ajuda aos seguidores para encontrar o fã e, no sábado (30/8), publicou um vídeo ao lado de Brock, que finalmente recebeu o acessório diretamente das mãos do atleta.