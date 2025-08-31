Chá anti-inflamatório ajuda a emagrecer e previne doenças no coração

Originário do Japão, o gengibre é uma especiaria de sabor forte, picante e levemente doce. Quando consumido por meio de chá, ele é uma boa alternativa natural para prevenir doenças cardiovasculares através de suas propriedades anti-inflamatórias. Infusão também pode ajudar no processo de perda de peso.

O chá de gengibre possui outros benefícios, podendo aliviar náuseas, vômitos e fortalecer o sistema imunológico. Segundo um estudo publicado na revista científica Complementary Therapies in Medicine, em 2022, o alimento ainda consegue controlar a glicose em pacientes com diabetes tipo 2.

A nutricionista Letícia Lenzi, de Santa Catarina, revela que as propriedades do chá não são apenas anti-inflamatórias. “Além de ser termogênico, o gengibre possui propriedades analgésicas, anticoagulantes, antibactericidas, antioxidantes, antieméticas (contra vômitos), desintoxicantes, digestivas, diuréticas e vasodilatadoras”, diz a profissional.

No entanto, para atingir o efeito desejado, o consumo da infusão deve ser aliado a uma rotina alimentar saudável, além da prática regular de atividades físicas.

Nutrientes e compostos bioativos do chá de gengibre

Gingeróis: responsáveis pelas propriedades anti-inflamatórias e digestivas da bebida.

responsáveis pelas propriedades anti-inflamatórias e digestivas da bebida. Shogaóis: são compostos químicos que possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e citotóxicas.

são compostos químicos que possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e citotóxicas. Zingerona: tem ação anti-inflamatória, carminativa e antiemética.

tem ação anti-inflamatória, carminativa e antiemética. Terpênicos: possuem ação antibiótica e contra fungos.

possuem ação antibiótica e contra fungos. Vitaminas A, C e B: ajudam na estimulação do metabolismo e na produção de energia.

ajudam na estimulação do metabolismo e na produção de energia. Minerais (cálcio, ferro e fósforo): auxiliam no combate de dores de cabeça, dores musculares e na prevenção de doenças cardiovasculares.

Efeito diurético e proteção

O chá de gengibre ajuda no processo de emagrecimento através de sua ação diurética e termogênica. Enquanto uma ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, a outra aumenta a temperatura corporal, acelerando o metabolismo e elevando o gasto energético.

Através das propriedades anti-inflamatórias, relaxantes, antioxidantes, vasodilatadoras e anticoagulantes, a infusão ainda é capaz de proteger o coração. O consumo da bebida promove o relaxamento e a elasticidade das artérias, melhora a circulação sanguínea e ajuda no equilíbrio da pressão arterial.

Chá de gengibre ajuda a reduzir a inflamação e também contribui para a redução dos sintomas da cólica

Por ser versátil, o chá de gengibre pode ser combinado com outros ingredientes para potencializar ainda mais suas vantagens. Entre as principais sugestões estão:

Chá de limão e gengibre: aumenta a ação antioxidante e anti-inflamatória;

aumenta a ação antioxidante e anti-inflamatória; Chá de gengibre e canela: aumenta a ação emagrecedora;

aumenta a ação emagrecedora; Chá de gengibre com hortelã: aumenta o fortalecimento da imunidade;

aumenta o fortalecimento da imunidade; Chá de gengibre com cúrcuma: potencializa os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.

Como preparar:

Ingredientes:

2 cm de gengibre fresco;

200 ml de água.

ou

1 colher de sopa de gengibre em pó;

1 litro de água.

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e, quando estiver morno, beba.

Contraindicações da bebida

Segundo a nutricionista Priscila Desterro, do Instituto Gourmet, o consumo do chá de gengibre não é recomendado para gestantes e crianças menores de 2 anos. “O chá de gengibre deve ser consumido com cautela, especialmente por crianças. Para adultos, o ideal são uma ou duas xícaras por dia”, ensina a especialista.

Além do cuidado com os pequenos e gestantes, pessoas com problemas de coagulação ou que utilizem anticoagulantes devem evitar o consumo, pois há risco de interação medicamentosa perigosa.

