Chá anti-inflamatório pode ajudar a proteger o fígado e o intestino

Derivado da mesma planta que os chás verde e branco, a infusão de pu-erh passa por um processo de fermentação natural fazendo-o desenvolver compostos únicos, com efeitos positivos para a saúde, conforme explica o nutricionista Gabriel Moliterne. À coluna, o especialista salienta o quanto a bebida pode ajudar a melhorar o metabolismo, controlar o colesterol e reduzir inflamações no corpo.

De acordo com o pós-graduando em nutrição clínica, a infusão de pu-erh — também conhecida como chá vermelho — é “muito funcional” e tem “propriedades terapêuticas reais”. “Pode ajudar até a proteger o fígado e o intestino”, ressalta o expert a respeito do consumo da bebida. Moliterne menciona que a infusão dispõe de alto teor de polifenóis e catequinas.

O chá de pu-erh ou vermelho oferece benefícios à saúde

O pu-erh deriva da mesma planta que os chás branco e verde

O chá tem ativos anti-inflamatórios

A infusão dispõe de compostos que ajudam a proteger o fígado e o intestino

Segundo o nutricionista, o chá vermelho contém cafeína, além de trazer na composição uma quantidade pequena de lovastatina natural, composto com potencial de auxiliar na redução do colesterol ruim, ou seja, o LDL. Ser um auxiliar na queima de gordura, controlar a glicemia, proteger as células contra oxidação e modular a inflamação estão entre os benefícios da ingestão.

“São substâncias com suporte científico e tornam o chá vermelho um ótimo aliado para a saúde em geral”, garante o especialista. Por mais que a infusão ofereça inúmeros benefícios à saúde, Gabriel Moliterne destaca: “Não é milagroso, assim como qualquer um dos chás. É apenas um aliado da dieta, entre vários outros processos que devem ser feitos.”

O chá de pu-erh pode ajudar no controle do colesterol ruim, conforme elucida o nutricionista

“Falar que irá tomar o chá e vai reverter o diabetes e perder peso, não vai. Na verdade, a bebida é um complemento, um auxiliar”, argumenta. Ele sustenta que o consumo da infusão tende a contribuir com o emagrecimento desde que aliado a bons hábitos, como fazer atividade física, ter alimentação saudável e se hidratar adequadamente.

Com relação à ação anti-inflamatória, o expert enfatiza que a bebida dispõe de ativos capazes de reduzir a produção de substâncias inflamatórias no corpo. Entre os compostos benéficos, constam as citocinas, a interleucina 6 e a TNF-alfa. Outra propriedade do chá de pu-erh é a antioxidante. “Protege as células contra o envelhecimento precoce e contra danos causados por excessos de radicais livres”, conclui.

Conforme o especialista, consumir o chá protege as células contra o envelhecimento precoce

