Chá de gengibre ajuda a emagrecer e previne doenças no coração

Originário do Japão, o gengibre é uma especiaria de sabor forte, picante e levemente doce. Quando consumido por meio de chá, ele é uma boa alternativa natural para prevenir doenças cardiovasculares através de suas propriedades anti-inflamatórias. Infusão também pode ajudar no processo de perda de peso.
O chá de gengibre possui outros benefícios, podendo aliviar náuseas, vômitos e fortalecer o sistema imunológico. Segundo um estudo publicado na revista científica Complementary Therapies in Medicine, em 2022, o alimento ainda consegue controlar a glicose em pacientes com diabetes tipo 2.
A nutricionista Letícia Lenzi, de Santa Catarina, revela que as propriedades do chá não são apenas anti-inflamatórias. “Além de ser termogênico, o gengibre possui propriedades analgésicas, anticoagulantes, antibactericidas, antioxidantes, antieméticas (contra vômitos), desintoxicantes, digestivas, diuréticas e vasodilatadoras”, diz a profissional.
No entanto, para atingir o efeito desejado, o consumo da infusão deve ser aliado a uma rotina alimentar saudável, além da prática regular de atividades físicas.
Nutrientes e compostos bioativos do chá de gengibre
- Gingeróis: responsáveis pelas propriedades anti-inflamatórias e digestivas da bebida.
- Shogaóis: são compostos químicos que possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e citotóxicas.
- Zingerona: tem ação anti-inflamatória, carminativa e antiemética.
- Terpênicos: possuem ação antibiótica e contra fungos.
- Vitaminas A, C e B: ajudam na estimulação do metabolismo e na produção de energia.
- Minerais (cálcio, ferro e fósforo): auxiliam no combate de dores de cabeça, dores musculares e na prevenção de doenças cardiovasculares.
Efeito diurético e proteção
O chá de gengibre ajuda no processo de emagrecimento através de sua ação diurética e termogênica. Enquanto uma ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, a outra aumenta a temperatura corporal, acelerando o metabolismo e elevando o gasto energético.
Através das propriedades anti-inflamatórias, relaxantes, antioxidantes, vasodilatadoras e anticoagulantes, a infusão ainda é capaz de proteger o coração. O consumo da bebida promove o relaxamento e a elasticidade das artérias, melhora a circulação sanguínea e ajuda no equilíbrio da pressão arterial.
Por ser versátil, o chá de gengibre pode ser combinado com outros ingredientes para potencializar ainda mais suas vantagens. Entre as principais sugestões estão:
- Chá de limão e gengibre:aumenta a ação antioxidante e anti-inflamatória;
- Chá de gengibre e canela:aumenta a ação emagrecedora;
- Chá de gengibre com hortelã:aumenta o fortalecimento da imunidade;
- Chá de gengibre com cúrcuma:potencializa os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.
Como preparar:
Ingredientes:
- 2 cm de gengibre fresco;
- 200 ml de água.
ou
- 1 colher de sopa de gengibre em pó;
- 1 litro de água.
Modo de preparo:
Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e, quando estiver morno, beba.
Contraindicações da bebida
Segundo a nutricionista Priscila Desterro, do Instituto Gourmet, o consumo do chá de gengibre não é recomendado para gestantes e crianças menores de 2 anos. “O chá de gengibre deve ser consumido com cautela, especialmente por crianças. Para adultos, o ideal são uma ou duas xícaras por dia”, ensina a especialista.
Além do cuidado com os pequenos e gestantes, pessoas com problemas de coagulação ou que utilizem anticoagulantes devem evitar o consumo, pois há risco de interação medicamentosa perigosa.