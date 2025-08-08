Chá de planta milenar pode ajudar a aliviar desconfortos intestinais

Historicamente usado no tratamento de problemas digestivos, o ruibarbo é uma planta originária da Ásia que se destaca por suas propriedades laxantes e estimulantes do intestino. Versátil, pode ser aproveitado tanto na culinária quanto na medicina natural, oferecendo diversos benefícios à saúde.

Entenda:

Além de aliviar desconfortos gastrointestinais, o consumo de ruibarbo estimula a defesa natural do corpo, fortalecendo o sistema imunológico;

Possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas que ajudam a combater inflamações e infecções;

É rico em luteína, antioxidante que protege o organismo contra os danos dos radicais livres;

Além disso, a planta melhora a circulação sanguínea nas artérias e auxilia no controle da pressão arterial;

Algumas pessoas relatam que o ruibarbo pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa, como ondas de calor e irritabilidade.

Conhecido por seu sabor ácido característico, o chá de ruibarbo é um ótimo aliado da saúde intestinal. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos destacou os benefícios do chá feito com o caule da planta.

“O ruibarbo é rico em fibras alimentares que ajudam a estimular o movimento do intestino, prevenindo a constipação e mantendo o trato digestivo saudável”, explica Cibele Santos

Cuidado com as folhas do ruibarbo, pois são tóxicas

Confira a seguir 5 benefícios do chá de ruibarbo, segundo a nutricionista:

1 – Alívio de distúrbios digestivos

Ideal para quem convive com desconfortos como a síndrome do intestino irritável (SII), o ruibarbo tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes que ajudam a acalmar o trato gastrointestinal.

2 – Ação laxante natural

Graças aos senosídeos, compostos que estimulam o movimento intestinal, o ruibarbo ajuda a aliviar a prisão de ventre de forma suave e natural.

3 – Redução de inchaço e gases

Rico em prebióticos naturais que alimentam as bactérias benéficas no intestino, o chá ajuda a reduzir sintomas como inchaço e gases.

4 – Proteção das células intestinais

Os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios presentes na planta protegem as células do intestino contra danos e inflamações.

5 – Controle da glicemia

As fibras presentes no caule da planta podem auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina ao longo do dia.

Recomendações

A nutricionista reforça que, apesar dos inúmeros benefícios, o chá de ruibarbo deve ser consumido com cautela. Suas folhas são tóxicas, pois contêm altas concentrações de ácido oxálico, substância que pode ser prejudicial à saúde. Por isso, suas folhas não devem ser ingeridas em hipótese alguma.

Já o caule da planta é seguro para o consumo, mas o ideal é que seja cozido antes do preparo.

“O cozimento do ruibarbo reduz o seu teor de ácido oxálico em cerca de 30 a 87%. Além disso, o ideal é armazená-lo à temperatura ambiente para evitar que esta substância migre das suas folhas para o caule, o que pode ser prejudicial”, indica a nutricionista.

Cibele recomenda ainda consultar um nutricionista antes de incluir o chá na rotina, especialmente para quem faz uso de medicamentos ou apresenta alguma condição de saúde específica.

Como preparar o chá?

A nutricionista compartilhou uma receita simples e fácil de preparar. Veja a seguir:

Ingredientes:

500 ml de água

2 colheres de sopa de talos de ruibarbo picados

Modo de preparo:

Em uma panela, leve a água e os talos de ruibarbo ao fogo alto até ferver. Em seguida, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Coe antes de servir. O chá pode ser consumido quente ou frio, preferencialmente sem adição de açúcar.

