8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Chá de planta milenar pode ajudar a aliviar desconfortos intestinais

Escrito por Metrópoles
cha-de-planta-milenar-pode-ajudar-a-aliviar-desconfortos-intestinais

Historicamente usado no tratamento de problemas digestivos, o ruibarbo é uma planta originária da Ásia que se destaca por suas propriedades laxantes e estimulantes do intestino. Versátil, pode ser aproveitado tanto na culinária quanto na medicina natural, oferecendo diversos benefícios à saúde.

Entenda:

  • Além de aliviar desconfortos gastrointestinais, o consumo de ruibarbo estimula a defesa natural do corpo, fortalecendo o sistema imunológico;
  • Possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas que ajudam a combater inflamações e infecções;
  • É rico em luteína, antioxidante que protege o organismo contra os danos dos radicais livres;
  • Além disso, a planta melhora a circulação sanguínea nas artérias e auxilia no controle da pressão arterial;
  • Algumas pessoas relatam que o ruibarbo pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa, como ondas de calor e irritabilidade.
Leia também

Conhecido por seu sabor ácido característico, o chá de ruibarbo é um ótimo aliado da saúde intestinal. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos destacou os benefícios do chá feito com o caule da planta.

“O ruibarbo é rico em fibras alimentares que ajudam a estimular o movimento do intestino, prevenindo a constipação e mantendo o trato digestivo saudável”, explica Cibele Santos

Cuidado com as folhas do ruibarbo, pois são tóxicas

Confira a seguir 5 benefícios do chá de ruibarbo, segundo a nutricionista:

1 – Alívio de distúrbios digestivos

Ideal para quem convive com desconfortos como a síndrome do intestino irritável (SII), o ruibarbo tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes que ajudam a acalmar o trato gastrointestinal.

2 – Ação laxante natural

Graças aos senosídeos, compostos que estimulam o movimento intestinal, o ruibarbo ajuda a aliviar a prisão de ventre de forma suave e natural.

3 – Redução de inchaço e gases

Rico em prebióticos naturais que alimentam as bactérias benéficas no intestino, o chá ajuda a reduzir sintomas como inchaço e gases.

4 – Proteção das células intestinais

Os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios presentes na planta protegem as células do intestino contra danos e inflamações.

5 – Controle da glicemia

As fibras presentes no caule da planta podem auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina ao longo do dia.

Recomendações

A nutricionista reforça que, apesar dos inúmeros benefícios, o chá de ruibarbo deve ser consumido com cautela. Suas folhas são tóxicas, pois contêm altas concentrações de ácido oxálico, substância que pode ser prejudicial à saúde. Por isso, suas folhas não devem ser ingeridas em hipótese alguma.

Já o caule da planta é seguro para o consumo, mas o ideal é que seja cozido antes do preparo.

“O cozimento do ruibarbo reduz o seu teor de ácido oxálico em cerca de 30 a 87%. Além disso, o ideal é armazená-lo à temperatura ambiente para evitar que esta substância migre das suas folhas para o caule, o que pode ser prejudicial”, indica a nutricionista.

Cibele recomenda ainda consultar um nutricionista antes de incluir o chá na rotina, especialmente para quem faz uso de medicamentos ou apresenta alguma condição de saúde específica.

Chá sendo servido em uma xícara transparente - MetrópolesO chá de ruibarbo tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes que ajudam a acalmar o trato gastrointestinal

Como preparar o chá?

A nutricionista compartilhou uma receita simples e fácil de preparar. Veja a seguir:

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de talos de ruibarbo picados

Modo de preparo:

Em uma panela, leve a água e os talos de ruibarbo ao fogo alto até ferver. Em seguida, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Coe antes de servir. O chá pode ser consumido quente ou frio, preferencialmente sem adição de açúcar.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.