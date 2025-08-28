Champions League 2026 terá final em novo horário definido pela Uefa

A Uefa confirmou, nesta quinta-feira (28/8), que a final da Champions League de 2026 terá um horário inédito. A decisão, que acontece no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, será disputada às 13h (de Brasília).

Segundo a entidade, a mudança busca “melhorar a experiência no dia da partida e beneficiar fãs, equipes e cidades-sede”, além de ampliar o alcance da transmissão para diferentes fusos horários.

The UEFA Champions League final will kick off at 18:00CET as of the 2025/26 season. The decision is designed to enhance the matchday experience and benefit fans, teams and host cities. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

📌 Evolução dos horários das finais:

Entre 2010 e 2018: 15h45 (Brasília)

Entre 2019 e 2025: 16h10 (Brasília)

A partir de 2026: 13h (Brasília)

Com a alteração, a Uefa espera que a decisão torne-se ainda mais acessível ao público global, especialmente em mercados asiáticos e da Oceania, onde a diferença de fuso dificultava a audiência ao vivo.

📌 Fonte: Uefa