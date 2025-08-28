Champions League 2026 terá final em novo horário definido pela Uefa

Partida decisiva em Budapeste será disputada mais cedo, no dia 30 de maio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Uefa confirmou, nesta quinta-feira (28/8), que a final da Champions League de 2026 terá um horário inédito. A decisão, que acontece no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, será disputada às 13h (de Brasília).

Kristian Skeie – UEFA/UEFA via Getty Images

Segundo a entidade, a mudança busca “melhorar a experiência no dia da partida e beneficiar fãs, equipes e cidades-sede”, além de ampliar o alcance da transmissão para diferentes fusos horários.

📌 Evolução dos horários das finais:

  • Entre 2010 e 2018: 15h45 (Brasília)

  • Entre 2019 e 2025: 16h10 (Brasília)

  • A partir de 2026: 13h (Brasília)

Com a alteração, a Uefa espera que a decisão torne-se ainda mais acessível ao público global, especialmente em mercados asiáticos e da Oceania, onde a diferença de fuso dificultava a audiência ao vivo.

📌 Fonte: Uefa

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.