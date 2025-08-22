22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Charlene diz que Bittar tem relevância nacional na política e comemora filiação do senador no PL

Em sua fala, ela deu as boas-vindas a Bittar, ressaltando sua relevância tanto no Acre quanto em nível nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A presidente do PL Mulher, Charlene Lima, participou do evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL e fez uma declaração destacando a importância da chegada do senador ao partido.

A presidente do PL Mulher também se comprometeu a trabalhar para aumentar a representação feminina na política/ Foto: ContilNet

Em sua fala, ela deu as boas-vindas a Bittar, ressaltando sua relevância tanto no Acre quanto em nível nacional.

“Em nome do PL Mulher, nós estamos aqui hoje pra dar as boas-vindas oficialmente para o senador Márcio Bittar, que vai muito engrandecer os quadros do PL Acre e do PL Nacional, já que ele tem uma relevância hoje nacional como político que representa a direita, não só no Acre, mas no país. Agora nós nos sentimos muito honrados com ele oficialmente no PL”, afirmou Charlene.

Além de destacar a importância da filiação de Bittar, a presidente do PL Mulher também se comprometeu a trabalhar para aumentar a representação feminina na política.

“E tenho certeza que pra 2026 vamos trabalhar para eleger mais mulheres pelo PL, para que mais mulheres entrem na política no Acre, e de preferência pelo nosso PL”, completou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.