Charlene diz que Bittar tem relevância nacional na política e comemora filiação do senador no PL

A presidente do PL Mulher, Charlene Lima, participou do evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL e fez uma declaração destacando a importância da chegada do senador ao partido.

Em sua fala, ela deu as boas-vindas a Bittar, ressaltando sua relevância tanto no Acre quanto em nível nacional.

“Em nome do PL Mulher, nós estamos aqui hoje pra dar as boas-vindas oficialmente para o senador Márcio Bittar, que vai muito engrandecer os quadros do PL Acre e do PL Nacional, já que ele tem uma relevância hoje nacional como político que representa a direita, não só no Acre, mas no país. Agora nós nos sentimos muito honrados com ele oficialmente no PL”, afirmou Charlene.

Além de destacar a importância da filiação de Bittar, a presidente do PL Mulher também se comprometeu a trabalhar para aumentar a representação feminina na política.

“E tenho certeza que pra 2026 vamos trabalhar para eleger mais mulheres pelo PL, para que mais mulheres entrem na política no Acre, e de preferência pelo nosso PL”, completou.