Charlie Brown Jr, show de comédia e mengão! Veja como curtir o final de semana com o Giro Cultural

Depois de um pequeno período desaparecido por conta da Expoacre e tudo mais, o mais famoso da semana está de volta, o Giro Cultural do ContilNet se apresenta novamente pra vocês trazendo tudo de melhor que vai estar acontecendo pela cidade. Bora lá?!

Quinta-feira

Noite de karaokê na cidade! Hora de descobrir se você é o próximo astro do pop ou apenas alguém que canta desafinado com estilo. Se a voz falhar, pelo menos dá pra rir das caras dos amigos, tanto no Studio quanto no Garagem.

Sexta-feira

O Especial Charlie Brown Jr. vai ta rolando no Studio para sentir a nostalgia bater forte. Noite especial pra quem nasceu pobre e otário também.

Rock com Banda Volátil, com muita musica boa, inconsistências e mudanças de opinião. A sexta-feira pede guitarra, bateria e aquela energia que só o rock proporciona e vai ser lá no Garagem.

Pra quem ainda não conferiu a Casa do Rio desde o seu retorno, acho que o Sunset Especial dessa semana pode ser uma opção bacana. Pôr do sol, pista quente e visual que só a Casa do Rio tem. DJs Nazz, Lauro Félix, Mago e Marcus prometem fazer você dançar até esquecer o dia de trabalho.

Agora se liga que o Anexo Brazin vai ta com aquele funk nostálgico do Furacão 2000, pra relembrar os hits que você jurava ter esquecido e provar que ainda tem aquele passinho guardado.

Sábado

O sabadão vai começar com uma apresentação mais que especial, de Stand Up, aqui na cidade, com a vinda de Lamartini para presentar seu solo na capital acreana! Ótima opção de date se você faz parte de um casal engraçadinho! (Bora Sarah?).

Funk Submundo, produzido pelo Culto, invade o Studio e garante que todo mundo vai dançar até cansar, canta até a voz sumir e não esquece de trazer a energia!

Procura um rolê mais cultural? não tem problema, já que na Usina de Arte vai ter apresentação do espetáculo “Como Cozinhas uma Criança”. Uma comédia de terror infantil que mistura teatro, música e culinária. Criançada feliz, adultos rindo de nervoso e reflexão disfarçada de brincadeira, ou seja, diversão para toda a família.

Anexo Brazin volta com o seu próprio Baile , com muita dança e aquele clima que só a galera do Anexo consegue criar.

O Brazin tem pagodinho a partir das 17h. Se prepara para sambar, rir e até arriscar uns passos duvidosos que vão virar história.

Bar Piscina da AABB abre as portas para o Aniversário do Thallis Henrique com Pagode da AABB, Brunno Damasceno, Samba Groove e Vibe 68. Música boa e clima de festa garantidos.

Domingo

Mais uma, e última, chance de conferir “Como Cozinhas uma Criança”. Leve a criançada e prepare-se para rir, refletir e, quem sabe, tentar cozinhar sem queimar nada.

Para os apaixonados pelo mengão, temos a transmissão dos jogos Internacional x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro lá no Brazin.

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?