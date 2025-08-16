Chefe de gabinete de Hugo Motta teve poder para movimentar R$ 4,1 milhões de funcionários

A chefe de gabinete do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), Ivanadja Velloso Meira Lima, teve poderes para movimentar e sacar mais de R$ 4,1 milhões de funcionários e ex-funcionários do parlamentar paraíbano. Conforme revelou a coluna nesta sexta-feira (15/8), 10 pessoas que trabalham ou trabalharam com o atual presidente da Câmara deram poderes para a chefe de gabinete, por meio de procurações registradas em cartórios, para receber, movimentar e sacar seus salários como secretários parlamentares.

O montante de R$ 4,1 milhões considera apenas as remunerações do período em que as 10 pessoas trabalharam com Hugo Motta. As procurações dão poderes “amplos e ilimitados” para a chefe de gabinete movimentar as contas bancárias deles. A coluna obteve os documentos junto a cartórios da Paraíba. As procurações foram assinadas a partir da primeira posse de Hugo Motta na Câmara, em 2011.

Ivanadja Lima responde na Justiça Federal por suposto esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Wilson Santiago (Republicanos-PB), aliado de Hugo Motta. Ela é acusada de movimentar a conta de um ex-funcionário que jamais pisou em Brasília e que sequer sabia o valor do seu salário, tampouco o número da conta bancária.

Nesse caso em que se tornou ré na Justiça, Ivanadja Lima também detinha uma procuração, assinada pelo funcionário fantasma, que lhe permitia efetuar saques e movimentar valores. O documento foi usado pelo Ministério Público Federal (MPF) como prova ao denunciar, em outubro de 2023, a chefe de gabinete e o motorista fantasma.

Ivanadja Lima trabalhou como chefe de gabinete de Wilson Santiago até 31 de janeiro de 2011. No dia seguinte, em 1º de fevereiro de 2011, ela passou a fazer parte da equipe de Hugo Motta, então novato na Câmara dos Deputados. Apesar da mudança de gabinete, ela seguiu recebendo poderes para sacar salários e movimentar dinheiro nas contas dos funcionários, o que indica que o esquema foi ampliado.

Procurado, Hugo Motta não se manifestou. Ivanadja Lima também optou por ficar em silêncio. A reportagem fez contato com todas as 10 pessoas que assinaram as procurações e perguntou quais eram as atribuições delas no gabinete parlamentar do deputado paraibano. Duas mulheres encerraram a ligação assim que foram questionadas se ficavam com todo o salário.

Indícios de funcionários fantasmas e desvio de função

Das 10 pessoas compiladas pela coluna que assinaram procurações em nome de Ivanadja Velloso, duas permanecem no gabinete de Hugo Motta. É o caso do motorista e caseiro Ary Gustavo Xavier Guedes Soares, de 48 anos, nomeado em 2 de fevereiro de 2011. Ao todo, já recebeu mais de R$ 1,1 milhão da Câmara dos Deputados.

Ary Gustavo Soares assinou duas procurações transferindo poderes para Ivanadja Velloso sacar e movimentar os salários dele. A primeira foi em 8 de fevereiro de 2011, seis dias após a nomeação. Já a outra remonta a 27 de maio de 2016. Ambas têm teor semelhante e continuam válidas até hoje: “Poderes para representá-lo perante quaisquer agências bancárias, podendo a procuradora [Ivanadja Velloso] receber quantias e salários, movimentar e sacar cheques”.

Segundo revelou o jornal Folha de S.Paulo, Ary Gustavo Soares é caseiro na fazenda de Hugo Motta em Serraria (PB), a 131 km da capital João Pessoa. O funcionário aparece em um processo trabalhista movido contra a propriedade do atual presidente da Câmara, respondendo como preposto do local. Procurado pela coluna, não respondeu.

A outra funcionária que permanece no gabinete de Hugo Motta é Jane Costa Gorgônio, de 69 anos. A secretária parlamentar firmou a procuração em março de 2012. Desde então, já soma R$ 336,7 mil em salários. Questionada, desligou o telefone logo após a reportagem se identificar.

Funcionária estava nomeada, ao mesmo tempo, no gabinete de Hugo Motta e no governo da Paraíba

Outra pessoa que deu à Ivanadja Velloso o poder de sacar o próprio salário é Maria Socorro de Oliveira, de 64 anos. A procuração é de 9 de abril de 2013, seis dias após a nomeação. Assim como os demais, esse documento permite que a chefe de gabinete abra contas, assine cheques, saque salários e movimente valores “em quaisquer agências no território nacional”.

Maria Socorro permaneceu com o presidente da Câmara até novembro de 2016. No período, também esteve lotada no governo da Paraíba como diretora do Centro Social Urbano Angelina Mariz Maia, em Patos, reduto eleitoral de Hugo Motta e que tem o pai dele, Nabor Wanderley (Republicanos), como prefeito.

Há duas semanas, a coluna pediu a folha de ponto dela ao governo estadual. Não houve resposta. O cenário aponta para uma rotina incompatível com as funções que deveria desempenhar no Poder Legislativo, uma vez que a Constituição Federal, bem como as normas da Câmara dos Deputados, vedam a acumulação de cargos públicos comissionados.

No três anos em que atuou no gabinete do deputado paraibano, Maria Socorro acumulou R$ 82,1 mil em rendimentos. Depois, também trabalhou com o deputado Coronel Meira (PL-PE), com o ex-deputado Lourival Gomes (PP-RJ) e na liderança do União Brasil. A coluna entrou em contato, mas a ex-funcionária não se manifestou.

Já Adilani da Silva Justino Soares, de 47 anos, trabalhou para Hugo Motta de 2 de maio de 2011 a 29 de março de 2012. A procuração assinada em favor de Ivanadja Velloso é de 25 de março de 2011, um mês antes de ser nomeada.

Em seguida, a ex-funcionária migrou de gabinete, passando a trabalhar para o deputado federal Wilson Filho (PTB-PB), filho do deputado federal Wilson Santiago. Foi no gabinete dele que Ivanadja Velloso operou o esquema de rachadinha com um funcionário fantasma, de acordo com uma ação de improbidade administrativa do MPF revelada pela coluna.

À reportagem, Adilani Justino admitiu ter trabalhado com Hugo Motta, mas disse que atuava em Patos. “Eu trabalhava na assessoria na questão de pacientes, na Saúde. Eu dava suporte a ele”. Quando foi questionada se ficava com todo o salário para si, a ex-funcionária optou pelo silêncio e desligou o telefone.

Já a advogada Gabriela de Oliveira Figueiredo Leitão Venâncio embolsou mais de R$ 879 mil entre fevereiro de 2011, quando assinou uma procuração a favor de Ivanadja Velloso, e julho de 2020. No período, formou-se em direito na instituição Faculdades Integradas de Patos e foi proprietária de uma lanchonete em Pombal (PB). Procurada, não se manifestou.