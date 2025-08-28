Chelsea é homenageado por conquistar todos os títulos da Uefa

Escrito por Metrópoles
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, homenageou o Chelsea nesta quinta-feira (28/8), durante o evento que define os confrontos da fase de liga da Champions League. O clube inglês é o único a conquistar todos os títulos da Europa.

🏆👏 @ChelseaFC are honoured at the 2025 Monaco season kick-off for becoming the first club to win all six UEFA men’s club competitions. pic.twitter.com/l5kkR0i9gJ

— UEFA (@UEFA) August 28, 2025

Ao presidente do Chelsea, Jason Gannon, foi entregue uma placa para homenagear o feito. O dirigente destacou que o clube agora vai lutar pelo tricampeonato da Champions League

“Todos os clubes nesta sala querem ganhar. É a maior concentração de bom futebol do planeta. Vamos fazer de tudo para trazer mais uma taça da Champions para Stamford Bridge”, disse Gannon.

O Chelsea conquistou, na temporada 2024/25, o título da Uefa Conference League. Além disso, os Blues possuem taças da Champions League, da Europa League, da Supercopa, da Uefa Cup Winners’ Cup e Uefa Youth League.

