Chelsea faz doação milionária à família de Diogo Jota e André Silva

Clube doará parte da premiação do Mundial de Clubes em homenagem aos irmãos jogadores que morreram em acidente

O Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, anunciou que doará parte da premiação do torneio intercontinental às famílias de Diogo Jota e André Silva, dois irmãos jogadores de futebol que morreram em um acidente de carro na Espanha. A decisão, tomada em conjunto com o elenco, destinará um total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) para os familiares dos atletas.

O trágico acidente

Segundo o portal The Athletic, a doação será feita a partir de um bônus da premiação que o clube londrino recebeu. O acidente aconteceu em 3 de julho, na rodovia A-52, na região de Sanabria, na Espanha. De acordo com a Guarda Civil Espanhola, um pneu do Lamborghini onde os irmãos estavam estourou durante uma ultrapassagem, fazendo com que o veículo saísse da pista e pegasse fogo.

A viagem ocorreu porque Diogo Jota teria recebido uma recomendação médica para não voar, devido a uma cirurgia no pulmão. A dupla seguia para a cidade de Santander, onde pegaria um barco para a Inglaterra.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

PUBLICIDADE
