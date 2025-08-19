19/08/2025
Chimaev se torna 4º colocado no ranking geral do UFC e ultrapassa brasileiro

Lutador russo-emirandense subiu dez posições após conquistar o cinturão peso-médio do ufc no último fim de semana

O ranking Pound-for-Pound (P4P) do UFC foi atualizado e tem um novo dono na quarta colocação. O lutador russo-emirandense Khamzat Chimaev saltou 10 posições na lista após vencer a luta principal do UFC 319 no último domingo (17) e conquistar o cinturão peso-médio de Dricus du Plessis.

O novo campeão da categoria tomou o quarto lugar do brasileiro Alexandre Pantoja, que é o atual campeão dos pesos-mosca. Os três lutadores que estão à frente de Chimaev são Ilia Topuria, Islam Makhachev e Merab Dvalishvili.

