Chocante! Filha grava momento em que pai é baleado e morto

Uma jovem registrou, em vídeo, o momento em que seu pai foi morto a tiros na tarde da última segunda-feira (28/7), no Bairro Parque X, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A gravação mostra a filha correndo e gritando: “Não, por favor, não!”. É possível ouvir o barulho dos tiros, e a jovem continua: “Por favor, não! Me ajuda, gente”.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada por moradores e realizou buscas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Detalhes da investigação

Testemunhas contaram à polícia que a vítima, que não teve a identidade divulgada, mantinha um relacionamento amoroso secreto com uma mulher conhecida apenas como Japa. Ela teria marcado um encontro com ele por mensagem.

Ao chegar ao endereço combinado, o homem foi surpreendido por um atirador, que efetuou pelo menos cinco disparos. A vítima morreu ainda no local.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga a motivação do homicídio.

O vídeo é forte. Veja:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.