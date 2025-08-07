Churrascaria acreana é eleita o melhor restaurante de comida brasileira da Região Norte pelo iFood

A Churrascaria Canaã, localizada no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, foi eleita como o melhor restaurante de comida brasileira da Região Norte no Prêmio iFood de Super Restaurantes 2025. A premiação, voltada ao setor de delivery, ocorreu na noite desta quarta-feira (6), no São Paulo Expo, na capital paulista.
O prêmio destacou 78 vencedores em todo o Brasil, entre 234 finalistas selecionados. A categoria vencida pela Canaã é considerada uma das mais relevantes dentro do setor gastronômico digital.
Nas redes sociais, a equipe da churrascaria comemorou o reconhecimento nacional e agradeceu aos clientes, colaboradores e familiares. A empresa também destacou o orgulho em representar a culinária acreana em um evento de abrangência nacional.
