Churrascaria acreana é eleita o melhor restaurante de comida brasileira da Região Norte pelo iFood

Churrascaria Canaã, de Rio Branco, foi eleita no Prêmio iFood de Super Restaurantes 2025, que reconhece os melhores estabelecimentos do país no delivery

A Churrascaria Canaã, localizada no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, foi eleita como o melhor restaurante de comida brasileira da Região Norte no Prêmio iFood de Super Restaurantes 2025. A premiação, voltada ao setor de delivery, ocorreu na noite desta quarta-feira (6), no São Paulo Expo, na capital paulista.

Churrascaria Canaã, em Rio Branco, foi eleita melhor restaurante de comida brasileira da Região Norte no Prêmio iFood 2025/Foto: Reprodução

O prêmio destacou 78 vencedores em todo o Brasil, entre 234 finalistas selecionados. A categoria vencida pela Canaã é considerada uma das mais relevantes dentro do setor gastronômico digital.

Nas redes sociais, a equipe da churrascaria comemorou o reconhecimento nacional e agradeceu aos clientes, colaboradores e familiares. A empresa também destacou o orgulho em representar a culinária acreana em um evento de abrangência nacional.

