Chuva forte e ventania destelham casa em Sena Madureira e família perde quase todos os móveis

Uma forte ventania acompanhada de chuva intensa neste domingo (31), em Sena Madureira, interior do Acre, deixou uma família praticamente sem nada após o teto da residência ser levado. Todos os móveis da casa foram destruídos e ficaram submersos na água da enxurrada.

Imagens divulgadas por familiares mostram a devastação no interior da moradia, chamando atenção pelo momento em que o gato da família aparece perdido em meio ao cenário.

Além dos danos dentro da casa, um poste de energia elétrica caiu próximo à residência. Apesar do susto e das perdas materiais, ninguém ficou ferido. Os moradores lamentaram a situação e disseram ter perdido quase todos os móveis conquistados com muito esforço ao longo dos anos.

Veja o vídeo: