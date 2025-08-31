Chuva forte surpreende moradores de Rio Branco neste domingo

Uma forte chuva, acompanhada de ventania, atingiu diferentes bairros de Rio Branco no início da tarde deste domingo (31), surpreendendo moradores que vinham enfrentando dias de estiagem.

Em algumas regiões, a intensidade da precipitação foi suficiente para alagar ruas em poucos minutos e derrubar árvores, gerando transtornos no trânsito e preocupação entre a população.

Apesar do registro visual evidente, o painel da Defesa Civil municipal ainda marca 0 milímetros acumulados nas últimas 24 horas, dado que tem se repetido nos últimos dias, mas que deve ser atualizado nas próximas horas.

O episódio ocorre em um momento de alerta para a capital, já que o Rio Acre segue em baixa, com apenas 1,48 metro, reforçando o cenário de estiagem que atinge todo o estado.

Veja o vídeo: