Chuva não desanima público no Festival de Praia em Manoel Urbano, no interior do Acre

A prefeitura de Manoel Urbano, no interior do Acre, divulgou neste sábado (30) um vídeo que mostra a animação do público durante o Festival de Praia, mesmo debaixo de chuva. Moradores e visitantes aproveitaram a festa com muita alegria, celebrando o evento que já se tornou uma das principais atrações culturais e de lazer do município.

Realizado entre os dias 29 e 31 de agosto, a festa conta com uma programação variada, reunindo apresentações de artistas locais e nacionais.

O encerramento neste domingo conta com um grande show do cantor Evoney Fernandes, prometendo atrair ainda mais pessoas para fechar o evento com chave de ouro.

Veja o vídeo: