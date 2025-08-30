Chuva não desanima público no Festival de Praia em Manoel Urbano, no interior do Acre

Moradores e visitantes aproveitaram o festival com música e alegria

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A prefeitura de Manoel Urbano, no interior do Acre, divulgou neste sábado (30) um vídeo que mostra a animação do público durante o Festival de Praia, mesmo debaixo de chuva. Moradores e visitantes aproveitaram a festa com muita alegria, celebrando o evento que já se tornou uma das principais atrações culturais e de lazer do município.

Chuva não desanima público no Festival de Praia em Manoel Urbano, no interior do Acre. Foto: Reprodução

Realizado entre os dias 29 e 31 de agosto, a festa conta com uma programação variada, reunindo apresentações de artistas locais e nacionais.

O encerramento neste domingo conta com um grande show do cantor Evoney Fernandes, prometendo atrair ainda mais pessoas para fechar o evento com chave de ouro.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.