Chuva provoca desabamento de fachada e rua é tomada por detritos no bairro Isaura Parente

A chuva registrada neste domingo (31) provocou o desabamento de uma fachada no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

O incidente assustou moradores e transeuntes, mas, até o momento, não há informações sobre feridos. Além do desabamento, a chuva causou pontos de alagamento, derrubada de árvores e outros transtornos na região, além da falta de energia, exigindo cuidados para quem circula pelo bairro.

Equipes de segurança responsáveis estão avaliando os danos provocados pela chuva, que segue afetando diferentes pontos da cidade.