Chuva provoca desabamento de fachada e rua é tomada por detritos no bairro Isaura Parente

Incidente chamou atenção de moradores; não há registro de feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A chuva registrada neste domingo (31) provocou o desabamento de uma fachada no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

O incidente assustou moradores e transeuntes, mas, até o momento, não há informações sobre feridos. Além do desabamento, a chuva causou pontos de alagamento, derrubada de árvores e outros transtornos na região, além da falta de energia, exigindo cuidados para quem circula pelo bairro.

Rua do bairro Isaura Parente tomada por detritos após desabamento de fachada causado pela chuva/Foto: Reprodução

Equipes de segurança responsáveis estão avaliando os danos provocados pela chuva, que segue afetando diferentes pontos da cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.