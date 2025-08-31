Chuva transforma Festival de Praia em Manoel Urbano em “festival da lama”; veja vídeo

Mesmo com forte chuva no sábado (30), público manteve a animação e improvisou no retorno para casa em quadriciclos e caçambas de caminhonete

O Festival de Praia em Manoel Urbano, realizado neste fim de semana, ganhou um toque extra de diversão no sábado (30). Uma forte chuva atingiu a cidade durante a programação, mas, longe de desanimar os participantes, acabou rendendo cenas inusitadas e bem-humoradas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a população se virando para voltar para casa em meio à lama. Quadriciclos e caminhonetes lotadas, com gente na caçamba, foram a solução encontrada para atravessar as ruas enlameadas.

Vídeo mostra moradores de Manoel Urbano improvisando o retorno para casa após a chuva durante o Festival de Fronteira/Foto: Reprodução/gideao_carvalho

Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. “Tradição já kkkkkk”, disse uma jovem. Outro morador destacou: “Festival de lama”. Já uma participante desabafou: “Como eu queria ter ido kkkk”.

As imagens viralizaram e reforçaram a irreverência da festa popular, mostrando que nem a chuva foi capaz de esfriar o ânimo dos moradores e visitantes.

Veja o vídeo:

