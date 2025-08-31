Ciclista de 19 anos morre ao ser atropelado por ônibus no DF

Um ciclista, de 19 anos, morreu ao ser atropelado por um ônibus na tarde deste domingo (31/8) no Distrito Federal. O acidente aconteceu na SRL Quadra 1, Conjunto A, em Planaltina, próximo ao cemitério.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h47. Três viaturas foram empregadas no atendimento.

Ao chegar ao local da ocorrência, os militares se depararam com um homem caído ao solo, após ser atropelado pelo ônibus conduzido por um homem identificado como A.F.S., de 67 anos.

A vítima, identificada pela iniciais F.L.M.O. de 19, estava no chão, apresentando sangramento no ouvido e trauma na cabeça. Após avaliação, foi constatado o óbito no local.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.