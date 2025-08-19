18/08/2025
Universo POP
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Ciclista fica gravemente ferido após ser prensado por VLT no litoral de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ciclista-fica-gravemente-ferido-apos-ser-prensado-por-vlt-no-litoral-de-sp

Um homem de bicicleta ficou gravemente ferido após ser prensado entre o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e uma grade de proteção em São Vicente, litoral de São Paulo. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (18/8), na avenida Quintino Bocaiúva.

Segundo testemunhas, a vítima, de aproximadamente 65 anos, tentava atravessar o local de bicicleta quando foi prensada na área do tórax e do abdômen.

Corpo de Bombeiros faz o resgate

  • O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h, após chamado pela central de emergências 193.
  • As equipes precisaram utilizar ferramentas como um desencarcerador e uma serra-sabre para conseguir soltar o homem.
  • Ele se manteve consciente e foi encaminhado para o Hospital do Vicentino com possíveis fraturas nas costelas.
Leia também
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.