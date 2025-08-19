Ciclista fica gravemente ferido após ser prensado por VLT no litoral de SP

Um homem de bicicleta ficou gravemente ferido após ser prensado entre o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e uma grade de proteção em São Vicente, litoral de São Paulo. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (18/8), na avenida Quintino Bocaiúva.

Segundo testemunhas, a vítima, de aproximadamente 65 anos, tentava atravessar o local de bicicleta quando foi prensada na área do tórax e do abdômen.

Corpo de Bombeiros faz o resgate

O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h, após chamado pela central de emergências 193.

As equipes precisaram utilizar ferramentas como um desencarcerador e uma serra-sabre para conseguir soltar o homem.

Ele se manteve consciente e foi encaminhado para o Hospital do Vicentino com possíveis fraturas nas costelas.

