Ciclista invade preferencial, colide com veículo e sofre traumatismo cranioencefálico em Rio Branco

O ciclista Lucas Melo da Cruz, de 25 anos, sofreu um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (21), após colidir contra um veículo no cruzamento da Rua E com a Rua Paralela 2, no Conjunto Farhat, nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Lucas trafegava em uma bicicleta preta no sentido bairro–centro pela Rua E, quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a preferencial da Rua Paralela 2 e atingiu um veículo modelo Kia Soul.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao solo e bateu a cabeça, sofrendo traumatismo cranioencefálico leve. Ainda no chão, apresentou convulsões e sangramento ativo na cabeça, causado por um corte profundo.

O motorista do carro prestou socorro imediato e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos e, devido à sonolência e à perda de consciência, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais de trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a bicicleta foi retirada da via e o veículo liberado.