21/08/2025
Ciclista invade preferencial, colide com veículo e sofre traumatismo cranioencefálico em Rio Branco

Ciclista de 25 anos sofreu traumatismo craniano após colisão com carro no Conjunto Farhat, em Rio Branco

O ciclista Lucas Melo da Cruz, de 25 anos, sofreu um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (21), após colidir contra um veículo no cruzamento da Rua E com a Rua Paralela 2, no Conjunto Farhat, nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Lucas Melo, de 25 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-socorro em estado estável após o acidente/Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, Lucas trafegava em uma bicicleta preta no sentido bairro–centro pela Rua E, quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a preferencial da Rua Paralela 2 e atingiu um veículo modelo Kia Soul.

Veículo Kia Soul atingido pelo ciclista no Conjunto Farhat; motorista prestou socorro imediato/Foto: ContilNet

Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao solo e bateu a cabeça, sofrendo traumatismo cranioencefálico leve. Ainda no chão, apresentou convulsões e sangramento ativo na cabeça, causado por um corte profundo.

Bicicleta do jovem ficou danificada após a colisão no cruzamento da Rua E com a Rua Paralela 2/Foto: ContilNet

O motorista do carro prestou socorro imediato e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos e, devido à sonolência e à perda de consciência, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais de trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a bicicleta foi retirada da via e o veículo liberado.

