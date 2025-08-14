14/08/2025
Ciclistas fazem abaixo-assinado para área segura para treinos no DF

Escrito por Metrópoles
ciclistas-fazem-abaixo-assinado-para-area-segura-para-treinos-no-df

Ciclistas do Distrito Federal ligados à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) vêm trabalhando para que o Parque da Cidade se torne uma área de proteção ao esportista da modalidade. Um abaixo-assinado criado em 12 de agosto pede a implementação da Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) no local e já conta com mais de 600 assinaturas. O projeto pode ser assinado neste link.

Segundo o texto, a ideia é ofertar ao ciclista uma área segura para pedalar, e o Parque da Cidade seria o espaço ideal. O projeto é ousado e visa ser o maior do país, superando as APCCs de Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), uma vez que o Parque da Cidade possui quase 10 quilômetros de ciclovia.

4 imagensIdeia é fazer uma área de proteção ao ciclista no Parque, o maior da América LatinaCiclistas no Parque da CidadeCiclista anda de bike perto de relógio do Parque da CidadeFechar modal.1 de 4

Ciclistas lutam para fazer do Parque da Cidade um lugar seguro para pedalar

Vinícius Schmidt/Metrópoles2 de 4

Ideia é fazer uma área de proteção ao ciclista no Parque, o maior da América Latina

Hugo Barreto/Metrópoles3 de 4

Ciclistas no Parque da Cidade

Wey Alves/Metrópoles4 de 4

Ciclista anda de bike perto de relógio do Parque da Cidade

Agência Brasília/Reprodução

Para a área de proteção se tornar realidade, é preciso uma lei distrital. Por isso, Jamil Suaiden e outros integrantes da CBC vêm fazendo contato com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz (MDB). Em 19 de agosto, uma audiência pública na CLDF vai discutir a segurança do ciclista no Parque da Cidade e abordar a implementação da área de proteção.

O presidente da CBC, Jamil Suaiden, fala sobre o projeto. “A ideia é tornar o Parque da Cidade o celeiro do ciclismo do Distrito Federal, um verdadeiro hub olímpico. O Parque tem um potencial enorme”, avalia.

“O ciclismo é uma das modalidades com maior representação olímpica. Temos ciclismo de rua, de pista, mountain bike, freestyle e BMX”, elenca o presidente. A área de proteção não seria restrita a atletas, e todo mundo que pedala poderia desfrutar do espaço. “Mais de 10 mil pessoas seriam beneficiadas”, estima Suaiden.

Qual seria a ideia

O objetivo dos ciclistas não é realizar obras e/ou intervenções drásticas no Parque. Para a implementação da área de proteção, seria necessária apenas a não circulação de carros em determinado horário no sentido sul/norte (do Campo da Esperança à Torre de TV, por exemplo), dando espaço e segurança para quem quiser treinar e pedalar com tranquilidade.

“Não queremos construção nenhuma, mas sim a separação de uma área para pedalar com segurança”, afirma o ciclista Fabrício Lino, um dos representantes da CBC.

Detalhes sobre horários e a área a ser incluída na APCC ainda não foram definidos pelo grupo e devem ser discutidos em reuniões futuras.

O Metrópoles procurou o Governo do Distrito Federal para saber se há projetos em elaboração que visam a proteção de ciclistas e aguarda resposta.

