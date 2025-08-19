19/08/2025
Ciclone chega a Santa Catarina nesta terça com risco de alagamentos

Escrito por Metrópoles
A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas para chuva persistente e intensa, além de vendavais entre esta terça (19/8) e quarta-feira (20/8). A passagem de um ciclone extratropical traz instabilidade e chance de alagamentos para o Estado, que pode ter rajadas de vento de 70 km/h.

Entre o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Norte, a circulação marítima será responsável por manter a nebulosidade e condição de chuva. Já no período da noite, uma frente fria se aproxima, o que traz condição de temporais isolados com raios, rajadas de vento e granizo para o Extremo Oeste e Oeste.

Ao longo do dia, o vento se intensidica, com rajadas entre 50 e 75 km/h entre o Oeste e Sul do Estado. Há risco baixo a pontualmente alto para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos pontuais.

