Cidades em Transformação: os desafios após as enchentes históricas do RS

Durante o 12º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-SP e o Colégio de Inspetores de 2025, promovidos em 8 e 9 de agosto, o Metrópoles fez a cobertura dos principais painéis, além da produção do videocast “Cidades em Transformação”, em que as jornalistas Vanessa Oliveira e Brenna Farias conversaram com especialistas sobre assuntos como transporte público eficiente, impacto da IA, construção de políticas públicas, entre outros temas.

Neste episódio, a jornalista Vanessa Oliveira bate um papo muito importante sobre os desafios técnicos e institucionais após as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 com Ângela de Oliveira, secretária adjunta da Reconstrução Gaúcha.

“Quando a gente fala de reconstrução, vem muito a ideia da infraestrutura que precisa ser recuperada, mas quando vamos fazê-la, não é só reconstruir, temos que fazer melhor”, pondera a secretária

