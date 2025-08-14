Ciência revela o que comer para reduzir o risco de ter diabetes

Você é do tipo que cada dia investe em novos alimentos no prato ou é tão fiel aos seus hábitos que, quando se dá conta, está todos os dias repetindo a mesma combinação? Se faz isso, está na hora de rever a prática. É que aumentar o número de opções vegetais no dia a dia pode ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2, segundo estudo publicado em junho no periódico científico International Journal of Epidemiology.

Leia também

A doença, caracterizada pela função prejudicada da insulina e por níveis elevados de açúcar no sangue, está por trás de danos cardiovasculares, renais e oculares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há 589 milhões de adultos diabéticos no mundo. No Brasil, são mais de 16 milhões.

Para estabelecer a relação entre uma maior diversidade no cardápio e a prevenção do distúrbio, pesquisadores de universidades no Canadá, na Alemanha, na Itália e na Espanha, entre outros países, avaliaram dados vindos de uma grande pesquisa, a EPIC-InterAct, com informações de 23.649 indivíduos, acompanhados por quase 10 anos.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer

Getty Images 2 de 8

Praticar atividade física é essencial

Pixabay 3 de 8

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais

Tim Platt/Getty Images 4 de 8

Por isso, procure sempre manter a boa forma

Alto Astral/Reprodução 5 de 8

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás

Getty Images 6 de 8

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento

Getty Images 7 de 8

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo

Pixabay 8 de 8

Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal

Getty Images

Eles verificaram que o consumo diário de quatro a cinco vegetais — alternados entre frutas, tubérculos, folhas e demais hortaliças, bem como a ingestão de diferentes fontes de proteína vegetal, caso das leguminosas (feijões, ervilha, grão-de-bico, soja etc.), castanhas e sementes — está associado a uma incidência reduzida de diabetes.

Continue a leitura no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.