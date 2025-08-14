13 de agosto de 2025
Ciência revela o que comer para reduzir o risco de ter diabetes

Escrito por Metrópoles
ciencia-revela-o-que-comer-para-reduzir-o-risco-de-ter-diabetes

Você é do tipo que cada dia investe em novos alimentos no prato ou é tão fiel aos seus hábitos que, quando se dá conta, está todos os dias repetindo a mesma combinação? Se faz isso, está na hora de rever a prática. É que aumentar o número de opções vegetais no dia a dia pode ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2, segundo estudo publicado em junho no periódico científico International Journal of Epidemiology.

A doença, caracterizada pela função prejudicada da insulina e por níveis elevados de açúcar no sangue, está por trás de danos cardiovasculares, renais e oculares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há 589 milhões de adultos diabéticos no mundo. No Brasil, são mais de 16 milhões.

Para estabelecer a relação entre uma maior diversidade no cardápio e a prevenção do distúrbio, pesquisadores de universidades no Canadá, na Alemanha, na Itália e na Espanha, entre outros países, avaliaram dados vindos de uma grande pesquisa, a EPIC-InterAct, com informações de 23.649 indivíduos, acompanhados por quase 10 anos.

Eles verificaram que o consumo diário de quatro a cinco vegetais — alternados entre frutas, tubérculos, folhas e demais hortaliças, bem como a ingestão de diferentes fontes de proteína vegetal, caso das leguminosas (feijões, ervilha, grão-de-bico, soja etc.), castanhas e sementes — está associado a uma incidência reduzida de diabetes.

Continue a leitura no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles. 

ContilNet Notícias

