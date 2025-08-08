Cine Araújo do Via Verde Shopping celebra o Dia dos Pais especial com cinema em dobro: combos e meia-entrada

Neste Dia dos Pais, o Cine Araújo do Via Verde Shopping traz uma programação especial voltada ao lazer em família. No domingo, 10 de agosto, o cinema preparou um combo promocional de pipoca média e dois refrigerantes por R$ 29,00, além de uma promoção imperdível: todos pagam meia-entrada em qualquer sessão, proporcionando diversão entre pais e filhos com mais economia.

Entre os principais destaques da programação estão produções que agradam a diferentes públicos, para momentos de união e entretenimento familiar. Para quem gosta de ação, “Quarteto Fantástico 2025” promete conquistar pais e filhos com uma nova dose de aventura no universo dos super-heróis. Já os fãs de comédia podem apostar em “Uma sexta-feira mais louca ainda”, releitura do clássico das trocas de corpos, agora com uma abordagem moderna e cheia de humor.

Pais e filhos também podem embarcar em uma jornada jurássica com “Jurassic World: Recomeço”, que combina efeitos visuais impressionantes e nostalgia, ideal para pais que cresceram com a franquia e filhos que estão descobrindo esse universo jurássico.

As crianças também têm vez na programação, com animações que prometem encantar o público infantil. Entre elas, estão “Pequenos Invasores”, “Smurfs” em uma nova aventura mágica, e “Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil”, que traz uma narrativa educativa e lúdica, explorando a diversidade natural do país.

Com uma seleção de filmes pensada para todas as idades e perfis, o Via Verde Shopping reforça seu compromisso com o conforto, oferecer experiências ao cliente e a criação de memórias afetivas em datas especiais como o Dia dos Pais.

Serviço:

📅 Promoção válida: 10 de agosto de 2025

🎟️ Ingressos: todos pagam meia-entrada em qualquer filme

🍿 Combo promocional: 2 refrigerantes + 1 pipoca média por R$ 29,00

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.