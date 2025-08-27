Cíntia Chagas reage após denúncia contra o ex-marido ser arquivada

27/08/2025
Em sessão extraordinária na última terça-feira (26/8), a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) arquivou, por seis votos a um, o processo que pedia a cassação do deputado estadual Lucas Bove (PL/SP). O parlamentar é investigado por violência física e psicológica contra a ex-esposa, a influenciadora Cíntia Chagas.

A denúncia de quebra de decoro parlamentar havia sido protocolada pela deputada Mônica Seixas (PSOL/SP). Apenas Ediane Maria (PSOL/SP), única mulher presente na reunião, votou a favor da cassação.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

