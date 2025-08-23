Ciopaer e Samu realizam treinamento para aprimorar resgates aeromédicos no Vale do Juruá

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e sob coordenação do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, promoveu nesta sexta-feira (22), em Cruzeiro do Sul, um treinamento com profissionais que atuam diretamente no transporte aeromédico no Vale do Juruá. A capacitação ocorreu no hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e reuniu médicos, enfermeiros, técnicos e pilotos.

O objetivo da iniciativa foi alinhar os protocolos de atendimento, capacitando as equipes para lidar com diferentes cenários, desde o transporte de pacientes em estado crítico até situações de risco durante pousos e decolagens. Além das aulas teóricas, os participantes participaram de simulações práticas que envolveram comunicação integrada entre solo e ar, manejo de equipamentos e estratégias de resposta rápida a intercorrências.

Durante o treinamento, os profissionais também tiveram contato direto com as dinâmicas da aeronave, condições meteorológicas que influenciam os voos e protocolos de embarque de pacientes, sempre priorizando a agilidade e a segurança. Um simulado de resgate em área de difícil acesso encerrou a capacitação, permitindo que médicos e enfermeiros vivenciassem situações próximas à realidade.

A enfermeira do Samu, Charmila Brito, destacou a relevância da experiência prática. “Essa capacitação vai além da teoria, nos coloca diante de situações reais e isso é fundamental. Com conhecimento técnico e treinamento, podemos atuar em áreas de difícil acesso e alcançar êxito nas missões aeromédicas”, afirmou.

Já a médica Ana Paula Ponce Medeiros ressaltou a importância da sintonia entre Samu e Ciopaer:

“O treinamento fortalece a integração das equipes e garante mais segurança no transporte. Assim, aprimoramos as habilidades para um atendimento eficaz e seguro”, disse.

O coordenador do NEP, João Marcos Izaquiel Nascimento, reforçou que o transporte aeromédico exige preparo e protocolos específicos:

“É uma ação que envolve riscos para equipes e pacientes. Por isso, cada profissional precisa ter clareza sobre seu papel. Essa aproximação entre Samu e Ciopaer é o que fortalece as missões”, destacou.

Para o piloto do Ciopaer, Alexandre Vasconcelos, a sintonia é determinante para alcançar o objetivo comum: salvar vidas.

“Precisamos estar cada vez mais alinhados. É uma questão de honra salvar uma vida. O foco é errar o mínimo possível, tanto nas decisões de voo quanto no atendimento ao paciente”, frisou.