Cirurgia para reconstrução facial de mulher espancada por ex-jogador ocorreu ‘com sucesso’, diz hospital

No laudo do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, unidade de saúde em Natal na qual a vítima foi atendida logo após o espancamento, o médico de plantão apontou que a mulher apresentava “fratura de complexo zigomático-orbitário [estrutura óssea da face que inclui a maçã do rosto e as paredes da cavidade ocular] e côndilo mandibular [a cabeça da mandíbula]”.