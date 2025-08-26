Clendes tenta impedir tribuna popular com ex-superintendente do RBTrans na Câmara, mas é ignorado

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, recorreu à Mesa Diretora e tentou impedir realização da tribuna popular solicitada pelo ex-superintendente da autarquia, Benício Dias, nesta terça-feira (26), na Câmara Municipal.

Por meio de seu advogado, Clendes encaminhou um documento ao presidente da Casa, vereador Joabe Lira (PP), pedindo que fosse vedada a manifestação. No pedido, ele argumentou que a tribuna poderia conter “acusações pessoais sem provas” e solicitou ainda que a Câmara se declarasse incapaz para tratar de assuntos relacionados a vínculo empregatício.

“A Respeitável Instituição Parlamentar não pode ser tratada ou usada para PALCO LIVRE PARA SE PRATICAR ATOS INFUNDADOS E SEM A MÍNIMA COMPROVAÇÃO, devendo assim esta casa ASSEGURAR O DIREITO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO, MAS PROTEGENDO A HONRA, A DIGNIDADE E A IMAGEM DO CIDADÃO COMUM E DOS AGENTES PÚBLICOS”, diz trecho do documento.

Apesar do pedido, a Mesa Diretora não acatou as solicitações e deu seguimento à tribuna, garantindo o direito de fala ao ex-superintendente. O documento também previa, de forma subsidiária, que caso a tribuna fosse autorizada, o presidente advertisse previamente o orador quanto aos limites regimentais, interrompendo a fala caso houvesse ataques à honra de agentes públicos.

Clendes Vilas Boas tem sido alvo de denúncias de servidores e ex-servidores da RBTrans, que o acusam de supostos casos de assédio moral. As manifestações na tribuna popular se somam ao debate que vem se intensificando sobre a gestão atual da autarquia.