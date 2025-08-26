26/08/2025
Universo POP
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Clendes tenta impedir tribuna popular com ex-superintendente do RBTrans na Câmara, mas é ignorado

Por meio de seu advogado, Clendes encaminhou um documento ao presidente da Casa, vereador Joabe Lira (PP), pedindo que fosse vedada a manifestação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, recorreu à Mesa Diretora e tentou impedir realização da tribuna popular solicitada pelo ex-superintendente da autarquia, Benício Dias, nesta terça-feira (26), na Câmara Municipal.

Clendes e Benício já assumiram a Superintendência/Foto: Reprodução

Por meio de seu advogado, Clendes encaminhou um documento ao presidente da Casa, vereador Joabe Lira (PP), pedindo que fosse vedada a manifestação. No pedido, ele argumentou que a tribuna poderia conter “acusações pessoais sem provas” e solicitou ainda que a Câmara se declarasse incapaz para tratar de assuntos relacionados a vínculo empregatício.

“A Respeitável Instituição Parlamentar não pode ser tratada ou usada para PALCO LIVRE PARA SE PRATICAR ATOS INFUNDADOS E SEM A MÍNIMA COMPROVAÇÃO, devendo assim esta casa ASSEGURAR O DIREITO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO, MAS PROTEGENDO A HONRA, A DIGNIDADE E A IMAGEM DO CIDADÃO COMUM E DOS AGENTES PÚBLICOS”, diz trecho do documento.

Apesar do pedido, a Mesa Diretora não acatou as solicitações e deu seguimento à tribuna, garantindo o direito de fala ao ex-superintendente. O documento também previa, de forma subsidiária, que caso a tribuna fosse autorizada, o presidente advertisse previamente o orador quanto aos limites regimentais, interrompendo a fala caso houvesse ataques à honra de agentes públicos.

Clendes Vilas Boas tem sido alvo de denúncias de servidores e ex-servidores da RBTrans, que o acusam de supostos casos de assédio moral. As manifestações na tribuna popular se somam ao debate que vem se intensificando sobre a gestão atual da autarquia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.