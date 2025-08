Climão! “Vênus Talks” afirma que Camila Fremder está se aproveitando de mal-entendido

Parece que a treta envolvendo os podcasts está bem longe de acabar. Desta vez, foi a influenciadora digital, convidada da atração, que recebeu cutucadas

Após o relato e confusão confirmada pela podcaster Camila Fremder, o programa “Vênus Day Talks” decidiu se posicionar oficialmente. A influenciadora afirmou que participou de uma gravação por engano, gerando controvérsia. Em resposta, o time da atração reforçou que todas as suas entrevistas seguem padrões éticos e técnicos rigorosos, e lamentou a forma como a situação foi conduzida pela convidada. Sem filtros, os responsáveis rasgaram o verbo contra a personalidade da internet.

“Durante a gravação, não houve qualquer questionamento da convidada sobre um possível engano. Ela também não demonstrou estranheza nem com o local, nem com a entrevistadora, e se prontificou a seguir normalmente com a entrevista. Em nenhum momento foi solicitada a retirada do conteúdo, nem antes e nem depois das postagens que ocorreram há mais de 15 dias. Lamentamos o engano de Camila Fremder, porém, não podemos deixar de lamentar ainda mais sua atitude, aproveitando-se de um suposto mal-entendido de sua parte e ajudando a gerar um buzz digital, que só convém a quem se interessa apenas por cliques”, disparou a equipe em conversa com o Hugo Gloss.

Veja as fotos Camila FremderFoto: Reprodução/Instagram @cafremder Camila FremderFoto: Reprodução/Instagram @cafremder Camila FremderFoto: Reprodução/Instagram @cafremder

“Não é esse o propósito do ‘Vênus Day Talks’, que busca zelar por informação de qualidade para discutir a saúde da mulher”, finalizou a nota enviada pelos representantes do podcast. O imbróglio que continua viralizando na web teve os pormenores contados pela blogueira, protagonista do climão: “Eu falei: ‘Não, eu conheço, eu sigo ela, eu já assisti, marca lá, marca e bora’. Achei o estúdio diferente, mas pensei: ‘Ah, faz um tempo que eu não assisto. Então, talvez, eles passaram por uma reformulação’”.

“Eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço e embaixo tinha algo do tipo: ‘Uma conversa da mulher madura’. Aí eu pensei: ‘Cara, eu não estou onde eu acho que estou’”, contou a moça em detalhes, garantindo boas risadas de quem acompanhava a saga. A situação ganhou uma força imensa no universo virtual, tornando-se um dos assuntos mais comentados das redes sociais e motivo de piada entre celebridades e figuras influentes do mundo digital.