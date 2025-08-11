12 de agosto de 2025
CNH Social: Divulgados selecionados da primeira etapa em Rondônia

As listas de candidatos aprovados para o programa CNH Social estão disponíveis e os selecionados devem apresentar a documentação nas unidades do Detran-RO entre os dias 13 e 22 de agosto

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) divulgou, nesta segunda-feira (11), a lista dos candidatos aprovados na primeira etapa do programa CNH Social. Os nomes dos selecionados, que são de todos os 52 municípios do estado, podem ser consultados no site oficial do órgão.

Os aprovados devem comparecer às unidades do Detran-RO, incluindo Ciretrans e Postos Avançados, entre os dias 13 e 22 de agosto, para apresentar a documentação necessária. O horário de atendimento será das 7h30 às 13h30. É essencial que os candidatos levem o mesmo documento de identificação usado na inscrição, caso contrário serão desclassificados.

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR

Próximas etapas do processo

O programa CNH Social oferece 1.500 vagas para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (nas categorias A, B e AB). A próxima fase para os selecionados inclui a captura de imagem e registro biométrico, além da Avaliação Psicológica e do Exame de Aptidão Física e Mental.

Aqueles que forem aprovados nessas etapas iniciarão o curso teórico-técnico em autoescolas credenciadas.

Detran RO, reprodução

Fonte: Rondônia Agora

Redigido por Contilnet.

