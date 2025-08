CNU 2025: Mais de 27% das inscrições são de cotas raciais

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) de 2025 serão aplicadas nos próximos meses e o certame conta com 210.882 inscritos que concorrem às cotas raciais.

O número é referente aos candidatos negros, indígenas e quilombolas e equivalente a 27,7% das inscrições. A maioria está inscrita no Bloco 9, que oferece vagas de nível médio para a área de Regulação.

Outros blocos com participação expressiva de candidatos negros são o Bloco 5, com 47.609 inscritos, e o Bloco 1, com 34.351 concorrentes.

Inscrições por bloco (cotas raciais)

Bloco Temático Pessoas Negras Povos Indígenas Povos Quilombolas Bloco 1 – Seguridade Social 34.351 1.159 771 Bloco 2 – Cultura e Educação 21.001 817 774 Bloco 3 – Ciências e Tecnologia 8.523 204 145 Bloco 4 – Eng. e Arquitetura 9.482 258 221 Bloco 5 – Administração 47.609 1.341 995 Bloco 6 – Desenv. Socioeconômico 11.467 268 167 Bloco 7 – Justiça e Defesa 14.768 430 308 Bloco 8 – Saúde (Intermediário) 12.166 613 402 Bloco 9 – Regulação (Interm.) 51.515 1.567 1.221 Total Geral 210.882 (27,7%) 6.657 (0,87%) 5.004 (0,66%)

Além disso, as pessoas com deficiência (PcD) registraram 30.053 inscrições, o que equivale a 3,9% do total de inscritos. A distribuição é de:

CNU 2025: qual é o bloco mais concorrido?

Ao todo, são 761.528 pessoas concorrendo às vagas no CNU 2025, segundo informações do MGI (Ministério da Gestão e Inovação).

O bloco temático que registrou o maior número de inscrições foi o Bloco 9 – Intermediário – Regulação, com 177.598 inscritos, seguido pelo Bloco 5 – Administração, com 173.829 inscrições.

Segundo o órgão, os inscritos por região são:

Número de inscritos por bloco:

Blocos Total de Inscritos Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência 127.970 Bloco 2 – Cultura e Educação 69.507 Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia 35.834 Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura 41.245 Bloco 5 – Administração 173.829 Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico 44.441 Bloco 7 – Justiça e Defesa 54.029 Bloco 8 – Intermediário – Saúde 37.075 Bloco 9 – Intermediário – Regulação 177.598 Panorama do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

Estrutura das provas

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão a seguinte estrutura:

Provas de nível superior

90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)

Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio

68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)

Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)

Já as provas discursivas, que serão realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:

Nível superior

2 questões discursivas

Das 13h às 16h

Nível médio

1 redação dissertativa-argumentativa

Das 13h às 15h

Resumo do CNU 2025

Fonte: Direção Concursos

