Cobra de 2 metros é achada em berço de bebê; veja o caso

Uma família de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, encontrou uma cobra caninana dentro de um berço na quarta-feira (30/7). O bebê não estava no local e a serpente, que não é peçonhenta, foi resgatada pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe.

“Essa é a caninana (Spilotes pullatus), uma cobra não peçonhenta, ágil e super importante pro equilíbrio ambiental. Ela se alimenta de roedores, lagartos e até outras cobras. O resgate foi tranquilo e ela voltou pra natureza em segurança. Lembrando: cobras não atacam por maldade — elas só buscam abrigo e segurança”, informou o biólogo Gilberto.

Segundo o Instituto Butantan, a caninana é uma cobra muito ágil e é encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas. Ela também pode ser vista em outros países das Américas do Sul, Central e do Norte. O animal é frequentemente encontrado nas árvores e no solo, sendo mais ativa durante o dia, e pode alcançar mais de 2,5 metros de comprimento.

“Quando se sente ameaçada por predadores, ela ergue a cabeça, achata a região do pescoço e expõe e movimenta a língua. Com essas ações, ela pode tentar morder o agressor, mas por não possuir veneno, é considerada inofensiva”, diz o Butantan.

