Cocaína transportada em barco para Santa Rosa do Purus é apreendida pela PM

De agora em diante, os responsáveis serão enquadrados nos ditames da lei

Na noite desta quarta-feira (6) uma ação da Polícia Militar, destacamento de Santa Rosa, impediu a entrada de entorpecentes no município. Ao todo, foram apreendidas 223 gramas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

Segundo informações, os PMs flagraram um homem em atitude suspeita no porto de Santa Rosa do Purus, onde comumente ocorre o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Em dado momento, esse indivíduo recebeu um pacote e escondeu em suas vestes. Ao notarem a aproximação policial, os envolvidos tentaram fugir, mas foram alcançados. Além do rapaz que recebeu o pacote, outros dois indivíduos também foram conduzidos para a Delegacia.

Itens apreendidos pela Polícia Militar/Foto: Reprodução

Os pacotes de cocaína que pesaram 223 gramas saíram provavelmente de Manoel Urbano para Santa Rosa em uma embarcação. “A ação reafirma o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública”, diz nota da PM.

