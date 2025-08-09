Colegas centenárias? Susana Vieira aumenta tempo de Zileide Silva na Globo: “Desde 1912”

9 de agosto de 2025
No clima de festa pelos 10 anos do “É de Casa”, na manhã deste sábado (9/8), a atriz Susana Vieira aproveitou a entrada ao vivo de Zileide Silva para fazer uma brincadeira sobre o tempo que ambas trabalham na Globo. O comentário aconteceu durante o bate-papo descontraído da atriz com os apresentadores, em meio às homenagens e apresentações musicais do programa.

A interação aconteceu quando Zileide entrou no ar para antecipar as notícias que apresentaria no “Jornal Hoje”, substituindo César Tralli. Ao se despedir, a jornalista enviou um recado carinhoso para Susana, que respondeu: “Obrigada! A gente está juntas na Globo desde 1912. Eu e ela, não é? A gente não mudou nada. Estamos iguaizinhas. Um beijo, amor”, disse, em tom de humor, arrancando risadas dos presentes no estúdio.

Entretanto, na realidade, as trajetórias de ambas começaram em momentos bem distintos. Susana ingressou na Globo em 1970, aos 23 anos. Já Zileide, hoje com 66 anos, tinha 12 quando a colega estreou na emissora. Ela passou a integrar a equipe global em 1997, aos 39 anos, já com quase duas décadas de experiência no jornalismo.

O encontro das duas ocorreu em um programa marcado por clima festivo. Além da conversa com Maria Beltrão, Susana distribuiu rosas aos apresentadores, caiu no samba com Dudu Nobre e tocou pandeiro, reforçando a atmosfera de celebração que tomou conta da edição especial do programa.

