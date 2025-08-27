Colesterol alto: riscos, prevenção e hábitos que fazem a diferença

O colesterol é uma substância lipídica presente naturalmente no organismo e em alimentos de origem animal. Ele é indispensável para funções vitais, como a produção de membranas celulares, hormônios esteroides (inclusive sexuais) e vitamina D.
No entanto, quando em excesso no sangue, torna-se um inimigo da saúde. O acúmulo de gordura nas artérias está diretamente ligado a doenças graves, alerta o médico especialista em nutrologia esportiva Thiago Garcia.
Doenças associadas ao colesterol alto
Segundo o especialista, os riscos vão muito além de um simples desequilíbrio nos exames de sangue. Entre as principais consequências estão:
- Aterosclerose: formação de placas de gordura nas artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo.
- Doenças cardíacas: estreitamento das artérias coronárias, podendo causar angina (dor no peito) e infarto.
- Acidente Vascular Cerebral (AVC): bloqueio das artérias que irrigam o cérebro.
- Doença arterial periférica: dor nas pernas e risco aumentado de amputações devido ao acúmulo de placas.
- Pancreatite: níveis elevados de triglicerídeos aumentam o risco da inflamação no pâncreas.
- Xantomas: depósitos de lipídios sob a pele.
- Cálculos biliares: excesso de colesterol na bile contribui para pedras na vesícula.
