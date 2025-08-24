Colisão entre carro e motocicleta em Rio Branco gera debate acalorado nas redes sociais; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais neste fim de semana registrou o exato momento em que um carro e uma motocicleta colidiram na Travessa Guaporé, no bairro Cerâmica, em Rio Branco. O acidente aconteceu no sábado (23) e rapidamente ganhou repercussão nas páginas locais.

As imagens mostram o veículo tentando realizar uma conversão, quando a moto atinge a lateral do carro. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista envolvido.

O registro dividiu opiniões.

Alguns atribuíram a responsabilidade ao motorista do carro, destacando a linha contínua na via, que proíbe conversões no trecho. “Linha contínua e o motociclista estava correto na mão dele, quem fez a conversão perigosa e errada foi o motorista do carro”, comenta um usuário.

Muitos apontaram falhas também por parte do motociclista, que aparece buzinando, mas sem acionar os freios a tempo. “Buzina não é freio. O motoca preferiu apertar a buzina em vez de frear, aí não tem como evitar”, escreveu um internauta.

A discussão se estendeu para além da cena registrada. Internautas lembraram que a buzina, no trânsito, deve ser usada para alerta, mas que a direção defensiva exige reação imediata. “No CTB está claro: a seta deve ser acionada com antecedência suficiente, mas também é obrigação de todos os condutores manter o controle do veículo em qualquer situação. Aqui, houve falhas dos dois lados”, analisou outro usuário, citando o Código de Trânsito Brasileiro.

Houve também quem ressaltasse a imprudência recorrente em Rio Branco. “Retrovisor aqui é só de enfeite. Tem muito motorista que acha que a seta já dá direito de entrar em qualquer lugar”, criticou um internauta. Já outros lembraram que acidentes assim poderiam ser evitados com mais cautela: “No trânsito não é questão de ter razão, é questão de voltar inteiro para casa”. A publicação foi originalmente feita no site Alerta Cidade.

Veja o vídeo: